康樂隧道口土石崩塌 北市府：17日上午6時通車

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台北市內湖區康樂隧道口邊坡16日傍晚發生土石及路樹崩落，導致雙向車道都無法通行，市府預計17日上午6時可完成清運並通車。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年10月16日

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市康樂隧道口邊坡土石及路樹崩塌滑落，導致雙向無法通行。台北市長柯文哲今天晚間表示，已下令連夜打通，預計明天上午6時可完成清運並通車，邊坡則在3個月內完成修復。

颱風尼莎帶來豪雨，內湖康樂隧道口今天傍晚發生土石及路樹崩落，雙向車道都無法通行，市府搶修中。

柯文哲今天晚間前往視察後接受媒體聯訪表示，已經下令要想辦法在明天上午8時前打通，台北市新工處將連夜趕工，接下來就會開始調大型機具進場。

新工處補充，已收到柯文哲指示全力搶通，預計明天上午6時可完成清運並通車，邊坡修復預計3個月內完成。

媒體詢問，是否因藍綠議員齊聲批評才突然取消輔選行程趕回台北。柯文哲否認並表示，災害應變中心3級開設以後，由消防局長坐鎮指揮；2級開設時則通常是副秘書長等級就可以解決；1級開設才要有全府進駐。

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柯文哲說，北市害應變中心目前僅強化3級開設，也還沒傳出傷亡，雨勢更會在晚間8時後開始減緩，所以他還是照SOP走，市府同仁可以解決就自己應付，若有問題、需要他做決策會跟他報告。

柯文哲強調，平常就要做好訓練，一但作戰就要相信自己的部隊、相信制度，他這8年來建立相當完整的防災體系，特別是針對颱風跟強降雨等常見災害，「台灣就是這樣，一定要作秀、裝給人家看，我才不要」。（編輯：方沛清）1111016