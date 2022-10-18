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陳文章當選台大校長 教育部：已收到公文辦理中

2022/10/18 18:57
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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣大學校長遴選結果7日出爐，由工學院長陳文章當選第13任校長，預計明年1月上任。教育部今天表示，已於17日收到台大報請聘任的公文，目前正依程序辦理中。

台大校長遴選委員會7日晚間在2輪投票中，選出陳文章為第13任校長，預計明年1月從現任校長管中閔手中接棒。

民國107年台大校長遴選曾產生爭議，1月選出管中閔為新校長，教育部直到同年12月才由時任部長葉俊榮「勉予同意」發給聘書，讓管中閔於108年1月8日正式上任。

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時隔4年，台大校長遴選的聘任程序受到社會關注，教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪時公開表示，107年爭議後，已檢討相關遴選辦法和作業要點，完善資訊揭露等規範，之後已有多所大學遴選都順利完成。台大這次遴選作業也算相當平順，後續就是等待學校函報，教育部依程序函復。

教育部今天晚間以簡短文字回應媒體，已於本月17日收到台大函報新任校長聘任案公文，「刻正依該校所報資料辦理中」。（編輯：管中維）1111018

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