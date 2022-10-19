南北溫差大早晚各地涼 降雨減少

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（中央社台北19日電）氣象局指出，今天東北季風持續影響，各地早晚較涼，清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏19、20度，其他地方在21、22度，白天北台灣持續偏涼，溫度回升有限。

中央氣象局說，桃園以北及宜蘭高溫只有20、21度，竹苗及花蓮也稍涼，高溫約23、24度，其他地方則有26到30度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

氣象局表示，水氣再減少，剩下大台北、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，東南部也偶有零星降雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局指出，台灣附近東北風仍明顯偏強，台南以北沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易出現9至11級強陣風，東半部沿海及西半部其他地區也有較強陣風，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、行車或行經高架橋請特別注意安全；北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖亦有長浪發生的機率，非必要請避免前往海邊活動。

至於中度颱風尼莎，氣象局說，清晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1060公里的海面上，朝中南半島前進；第21號颱風海棠距離台灣超過3800公里，向東北移動，即將變性為溫帶氣旋，對台灣天氣沒有影響。（編輯：李錫璋）1111019