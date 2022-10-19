東北風偏強 16縣市陸上強風特報

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣地區今天東北風偏強，中央氣象局清晨發布台南以北16縣市沿海空曠地區陸上強風特報。

氣象局說，今天東北風明顯偏強，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級的強陣風，東半部沿海地區及西半部地區有較強陣風。

氣象局提醒，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，要特別注意安全。

氣象局同時發布長浪即時訊息，今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，至上午8時，馬祖、台中、蘭嶼、富貴角都有觀測到超過4公尺的浪高。

氣象局說，今天東北季風持續影響，各地早晚較涼，清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏19、20度，其他地方21、、22度，白天北台灣持續偏涼，溫度回升有限，桃園以北及宜蘭高溫只有20、21度，竹苗及花蓮也稍涼，高溫約23、24度，其他地方可達26至30度，南北溫差大。

另今天水氣再減少，氣象局預報，大台北、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，東南部偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

日前影響台灣的颱風尼莎，氣象局觀測，清晨位於鵝鑾鼻西南西方超過1000公里海面上，朝中南半島前進；另昨天形成的颱風海棠，目前距離台灣超過3800公里，向東北移動，將變為溫帶氣旋，對台灣天氣沒有影響。（編輯：張銘坤）1111019