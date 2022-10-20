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台與斯洛伐克捷克合作 台北植物園將展出中歐物種

2022/10/20 07:20（10/20 12:00 更新）
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布拉格植物園長傑尼（Bohumil Černý，左）與林業試驗所植物園組長董景生（右）17日簽署合作備忘錄。（駐捷克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年10月20日
布拉格植物園長傑尼（Bohumil Černý，左）與林業試驗所植物園組長董景生（右）17日簽署合作備忘錄。（駐捷克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年10月20日
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（中央社記者林育立柏林19日專電）農業委員會林試所官員最近走訪斯洛伐克和捷克，與當地植物園簽署合作協議，未來台北植物園將展出台灣少見的中歐物種，布拉格植物園也將新闢台灣區展出台灣蕨類。

林業試驗所植物園組長董景生近日走訪中歐，11日和17日先後與斯洛伐克的穆利納尼樹木園（Mlyňany Arboretum）和布拉格植物園（Prague Botanical Garden）簽署合作備忘錄，為台灣與斯洛伐克、捷克的植物研究交流搭起平台。

穆利納尼樹木園是斯洛伐克科學院（Slovak Academy of Sciences）附屬單位，規模在中歐地區數一數二，今年慶祝成立130週年；1969年成立的布拉格植物園占地寬廣，1992年開放以來一直是市民踏青的好去處。

人在捷克的董景生接受中央社記者訪問時表示，氣候變遷造成物種滅絕危機，台灣因此積極提升稀有植物的保種率，透過專家互訪學習各國做法，並與其它植物園分享台灣分散式保種的經驗。

董景生此行與斯洛伐克和捷克的植物園簽約後，台北植物園明年秋天啟用的新溫室將可看到野生薔薇科、溫帶的泥炭濕地植物等台灣罕見的中歐物種。

布拉格植物園擁有先進的溫室，也計劃在2年後新闢台灣區，展出稀有的台灣蕨類。

董景生說，各國同樣面臨暖化和過度開發的問題，透過國際交流和展出，民眾將看到植物園拯救植物的努力。（編輯：郭中翰）1111020

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