「擁夢飛翔17」新書 勾勒新北學子逆境翻轉人生

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新北市教育局21日在板橋國小發表新書「擁夢飛翔17」，分享10名生命勇者的故事，盼勉勵同儕遇到生命挑戰能以正能量積極面對。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）台灣大學工商管理學系學生黃宥嘉罹患先天性肌肉萎縮症，但他以文字描述堅持夢想的歷練與感觸，用人生的筆寫出動人詩篇，他是新北市府今天發表「擁夢飛翔17」新書的人物之一。

新北市政府教育局今天在板橋國小發表「擁夢飛翔17」新書，分享10名勇者的生命故事。與會的新北市副市長劉和然及家長、老師、編輯群期盼楷模青年奮鬥精神與逆境中的勇氣，可勉勵同儕面對生命挑戰都能擁有正能量。

教育局指出，今天在會場演奏鋼琴的信義國小陳怡蓁雖因自閉症而語言表達有多重障礙，但她勇於嘗試且翻轉侷限，在烘焙手作、鋼琴演奏都有傑出表現。

視覺障礙的學生也能在藝術表現不凡，安溪國中陳瀅雅弱視800度，仍能獲得全國學生美展漫畫及水墨類雙冠軍，也曾受邀到國立傳統藝術中心展演布袋戲。

去年從新泰國中畢業的柯士舜只能看到微光，他力爭上游榮獲多項音樂比賽大獎，用鼓聲敲響震撼人心的生命樂章。

從丹鳳高中畢業的黃宥嘉目前就讀台大工商管理系，他因患罕見疾病肌肉萎縮只能以輪椅代步，但熱愛寫作，以優異文字表現悠遊在夢想的道路，不受時空限制。去年學測國文獲滿級分，他在作文「如果我有一座新冰箱」題目中，描述他克服逆境的生命故事，並希望透過新冰箱保存親情帶給他的美好及溫暖。

黃宥嘉在高中時沉醉於寫作世界，輪椅雖限制行動自由，萎縮的手常因寫作疲勞疼痛而無法順利寫字，但他仍堅持以妙筆描述內心世界的渴望，還曾獲兩岸文學獎第1名。

家人、老師與同學的鼓勵與陪伴，是這群勇士前進的動力；今年考上台北市建國中學的林耕鴻從新店區五峰國中畢業，他致詞表示，7年級時被診斷罹患白血病，曾因痛苦想要放棄化療，因有陪伴才能以勇氣與樂觀的心情面對人生。

因為陪伴，也讓亞斯伯格症的秀朗國小林振永突破人際溝通困難，獲得孝親楷模及台灣樂高機器人選拔賽大獎。另外，受多重障礙與自閉症所苦的莒光國小王威凱也可以在科學表現有所突破，獲得2022年總統教育獎。

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教育局指出，身體的限制並未擊垮生命勇士，竹圍高中國中部張靖毅罹患先天性肌肉萎縮症，在父母全時陪伴下克服身體限制，連續6年得學業成績優良獎。

金山高中國中部吳沛璇因天生軟骨不全，身高只有125公分，但她堅持樂觀交友，以多才多藝迎向希望未來。另外，復興商工蔡佳琳罹患海豹肢症，經多次開刀手術，只能運用2隻手臂及左右共5支手指生活，卻仍能在南台科技大學視傳系持續奮鬥、求學。（編輯：戴光育）1111021

新北市教育局21日在板橋國小發表新書「擁夢飛翔17」，生命勇士陳怡蓁雖因自閉症導致語言表達困難，但現場帶來鋼琴演奏，十分精彩。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月21日