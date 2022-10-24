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高雄茄萣濕地候鳥季展開 上百隻黑面琵鷺報到

2022/10/24 15:10
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄茄萣濕地上月底提前迎來4隻黑面琵鷺現蹤後，陸續有更多候鳥報到，高雄市政府工務局今天表示，近日觀察到黑面琵鷺已突破百隻，雁鴨科也有500多隻。

候鳥冬季時往南到溫暖地區度冬，台灣是候鳥南遷北返途中理想的休憩站。茄萣濕地前身為鹽田，廢曬後，因少有人為干擾又食源豐富，逐漸成為鳥類的生態樂園，也被國際鳥盟（BirdLife International）列為重要野鳥棲地。

工務局養工處今天發布新聞稿表示，自上月27日提前迎來4隻黑面琵鷺後，候鳥們已陸續來茄萣濕地報到，近日觀察到黑面琵鷺已突破百隻，雁鴨科也有500多隻，宣告候鳥季已如火如荼展開。

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不過養工處指出，茄萣濕地自10月以來，參訪遊客愈來愈多，候鳥剛到，近日發現有民眾會出動空拍機，而空拍機若在候鳥棲息處附近飛行，所發出的噪音及飛行動作，可能會驚嚇、侵擾到候鳥。

養工處呼籲鳥迷，不要為了取得更多畫面而干擾生態或影響其他賞鳥民眾；提醒到訪遊客保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」等原則，共同守護自然資源，維護永續生態。（編輯：陳仁華）1111024

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