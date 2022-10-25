國考認證電腦試場 長榮南臺科大提供近千席座位

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（中央社記者陳俊華台北25日電）考選部長許舒翔今天在長榮大學、南臺科大主持國考電腦試場揭牌典禮，共為台南考區應考人提供15試場、近千席應試座位；他說，國考電腦化測驗預定112年增中醫師類科，113年再新增其他考試類科。

考選部透過新聞稿表示，民國93年起辦理電腦化測驗，99年起建立國家考試電腦化試場認證制度，廣邀台北、台中、台南、高雄及花蓮考區大專校院參加，以公平、公正、公開方式辦理電腦試場評選，認證效期5年，以穩定試場品質，順利辦理考試。

考選部指出，近年為推動國考數位轉型，擴大辦理電腦化測驗及申論式試題線上作答，經審慎評估大專校院電腦教室現況，邀長榮大學及南臺科技大學，參與國家考試111年電腦試場認證，分別為台南考區應考人提供7間試場481席應試座位，及8間試場500席應試座位的試場及試務人力服務。

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許舒翔說，現行國考電腦化測驗具備應考人服務自動化、多元試題、預防舞弊、即測即評等具體效益，111年7月首次辦理完成專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試採行申論式試題線上作答，考後並整合線上閱卷，提供應考人及閱卷委員便利施測與評閱工具，深化考試效度，開創數位化掄才新里程。

考選部表示，國考電腦化測驗考試預定112年新增中醫師類科，113年再新增其他考試類科；未來將廣邀優質大專院校加入建置國考電腦試場行列，有效擴增應試座位容量，及逐步擴大考試類科。（編輯：謝佳珍）1111025