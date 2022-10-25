國境解封防堵非洲豬瘟 應變中心赴桃機視察

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非洲豬瘟中央災害應變中心25日動員到桃園國際機場視察邊境檢疫業務，應變中心提醒，近期國人赴日比例較多，雖然日本與台灣皆無非洲豬瘟及口蹄疫，但日本傳統豬瘟疫情嚴重，因此相關豬肉製品也禁止攜帶或郵寄返台。圖為機場工作人員針對旅客行李開箱檢查。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月25日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）國境在13日解封，非洲豬瘟中央災害應變中心今天前往桃機視察邊境檢疫業務，並提醒相關單位面對日漸增加的入境旅客，務必落實執行各項管制措施，防杜疫情於境外。

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城下午前往桃園國際機場視察，他接受媒體聯訪表示，隨著國境開放，考量入境旅客量可能恢復到過去盛況，特別前往看看邊境檢疫業務，一方面仍要維持高強度行李檢查，另一方面要考慮相關檢查是否影響通關時間。

黃金城指出，過去2年多因為訪台旅客較少，基本上通關沒有問題，但國境開放後須顧慮時間，應變中心不希望因為手提或托運行李的檢查而影響通關時間，若有影響，要尋求在兩面兼顧的情況下做到最簡便方式。

黃金城也要求防檢局調查，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前、後旅客攜帶違規物品的百分比是多少，以及從10月13日完全開放後，再統計一段時間查看違規攜帶的百分比是多少，若違規攜帶肉品百分比急速往上提升，就須警覺過去的宣導方法可能要再改善。

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黃金城也提醒旅客，隨著國境開放，近期國人赴日的比例較多，以豬肉方面而言，雖然日本與台灣一樣沒有非洲豬瘟及口蹄疫，但日本的傳統豬瘟疫情嚴重，因此相關的豬肉製品也是禁止攜帶或郵寄返台。

負責桃機檢疫業務的農委會防檢局表示，亞洲地區非洲豬瘟疫情未見停歇，至今已有中國大陸、菲律賓、韓國、泰國等16個國家陸續發生疫情；東亞地區，更只有台灣及日本仍為非疫國。由於非洲豬瘟病毒跨境傳播的主要管道就是旅客違規攜帶疫區豬肉製品，提醒國人落實各項管制措施，杜絕疫情於境外。（編輯：戴光育）1111025

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城（左3）25日前往桃園國際機場視察，他表示，隨著國境開放，考量入境旅客量可能恢復往日盛況，特別來看看邊境檢疫業務。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月25日