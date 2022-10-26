私校工會：台觀學院完成清算 永達、亞太應學習

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣觀光學院完成清算程序，剩餘財產捐贈空中大學。全國私校工會理事長尤榮輝表示，台觀學院立下良好典範，希望後續永達、亞太2校也能循同樣模式，確保校產公共性。

受到少子女化衝擊，位於花蓮縣的台灣觀光學院多年招生不佳，校務經費虧損，於民國110年9月停辦。後由教育部改組公益董事會，10月24日完成清算程序，剩餘財產全數捐贈國立空中大學。今天完成交接後，成為台灣第一所完成解散清算的學校財團法人，學院原址正式轉為空大壽豐校區。

私校工會理事長尤榮輝今天接受媒體聯訪時肯定台觀學院積極走完清算程序，並沒有發生外界擔心的禿鷹掠奪校產情形，為私校退場立下良好典範。

尤榮輝表示，目前走入清算程序的還包括永達技術學院、亞太創意技術學院，期待2校的公益董事，都能循「台觀模式」儘速完成清算程序，確保校產公共性。

教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪時指出，台觀學院走完清算程序後，作為公益永續發展，「確實是很好的案例。」

潘文忠表示，亞太、永達2校的債權比較複雜，清算時間預估要延長一些。他期盼透過2校公益董事們的努力，儘速讓校產歸公，循台觀模式做公益永續運用。（編輯：卞金峰）1111026