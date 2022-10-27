白天溫暖早晚偏涼 晚間起水氣增多

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（中央社台北27日電）氣象局表示，今天白天天氣溫暖，早晚較涼，各地大多為多雲到晴的天氣，只有宜、花地區及大台北山區有局部短暫雨，午後在南部山區也有零星短暫陣雨，不過雨勢不明顯，降雨範圍也不大。

中央氣象局指出，清晨各地低溫普遍在攝氏19至22度，沿海空曠地區及近山區的平地還會更低一些，白天溫度上升，屬於溫暖微熱，北部及東半部高溫為26至28度，中南部為29至30度，應注意中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請注意適時添加衣物以免受涼。

氣象局說，今晚隨著東北風增強，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部地區降雨機率增加，開始出現零星降雨，逐漸轉為陰雨的天氣型態。

此外，氣象局表示，今天下午起桃園至嘉義，東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，海上作業及海邊活動請多加留意。

氣象局說，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻東南方約1660公里的海面上，向西北西移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢，氣象局正密切注意當中。（編輯：李錫璋）1111027