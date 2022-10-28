教保費112年增為2千元 全教產盼與幼教師同工同酬

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（中央社記者陳至中台北28日電）行政院院會27日通過「少子女化對策計畫」，明年起幼兒園教保員的教保費增加為2000元。全國教育產業總工會今天呼籲應增到3000元，與幼教師的導師費一致，達到「同工同酬」。

行政院會昨天通過，民國112年1月起育兒津貼和托育補助「不排富」，同時調高公私立幼兒園教保員的教保費，從每人每月新台幣900元，調整為2000元。

教育部昨天稍晚以文字解釋，民國100年取消軍教薪資所得免稅後，增加的稅收以「課多少、補多少」為原則，以教保員課稅全數回補，計算出每人每月補助900元。這項措施實施10年後，教育部希望給予教保員更多支持，成功向行政院爭取提高到2000元。

不過全教產今天發出新聞稿，呼籲教保費應再進一步調高為3000元，與幼教師的導師費一致。因為在幼兒園中，幼教師與教保員工作內容都是照顧幼兒，上班時間無異，甚至更長，補貼卻較低，不公平。

全教產也指出，104年實施的「教師待遇條例」已把導師費法制化，希望教保費也能進一步法制化。

全教產提到，提高教保費是第一步，接下來仍期盼政府改善幼兒園師生比、減少教師超額問題、補充特教人力、補助課後留園家長負擔費用等，並依不同地區需求盤整公私幼數量，全面提升幼教品質。（編輯：陳政偉）1111028