設光電板破壞生態？嘉縣府：國家級濕地無安裝

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）台南七股因光電板鋪設引發反彈，國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天指出，嘉縣面臨同樣問題，批縣長翁章梁漠視生態保育。縣府表示，國家級重要濕地區域沒有設置太陽能光電。

王育敏今天發布新聞稿表示，昨日有22個民間團體組成「搶救七股大地聯盟」召開記者會，要求行政院立即出面阻止七股光電板持續增設，並應訂定光電開發總量管制規定。懷疑因近年光電板過度鋪設改變棲地環境，大量黑面琵鷺改棲息至鄰近嘉義縣布袋濕地。

王育敏說，嘉義縣面臨同樣的問題，私人魚塭及農地的光電板鋪設未將環境影響評估列入注意事項，對於陸上魚塭的小規模太陽能板設置亦無相關規定，導致現在嘉義布袋的太陽能光電板設置熱潮未曾停歇，影響在地鳥類生態，再一直下去黑面琵鷺恐難找到合適的過冬地。

王育敏說，從2018年經濟部能源局選定嘉義縣鹽業用地設置太陽能光電板時，就已有保育團體指出會造成棲地破碎、不利鳥類棲息，但光電板的鋪設仍然未曾間斷。

王育敏說，她到布袋現場實地勘查，可見光電板遮蔽了大量的水源地，大幅縮減原先鳥類可以覓食的範圍及棲地，批評翁章梁只在意工業發展，完全漠視生態保育。

嘉義縣府回應，目前境內6處總面積約7200公頃、被列為國家級重要濕地的區域，都沒有設置太陽能光電。因為珍貴的棲地保育有成，今年西南沿海黑面琵鷺棲息數量增加，最顯著的區域就在嘉義縣布袋，刷新嘉義地區普查的最大量。

另外，縣府在南布袋濕地和布袋新岑公園都設置有賞鳥設施，尤其全國第一座包含鱟保育中心的濱海環教館也已經開工，嘉義縣將成為國內保育鱟的指標地區，縣府相當用心做生態保育。（編輯：郭諭儒）1111028