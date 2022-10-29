中研院院區實體開放回歸 吸引萬人參觀

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）中研院院區開放實體活動今天回歸舉辦，中研院表示，即使遇雨也擠滿參觀人潮，估有上萬人。中研院院長廖俊智說，今年首度採實體線上雙軌進行，期許透過科普活動鼓勵年輕人投入基礎科學研究。

中央研究院院區開放（Open House）活動，今年實體活動回歸舉辦。中央研究院今天發布新聞指出，即使遇雨也不減民眾的興致，總參觀人數估上萬人，院區擠滿參觀人潮。

院長廖俊智表示，今年是院區開放的第25年，首度採實體線上雙軌方式舉行，各所及研究中心、展覽館策劃了近200場演講座談、實驗室參觀、互動體驗等活動，今年實體活動一恢復，全國就有近40間國、高中包車造訪，最遠為來自高雄的道明中學。中研院希望透過科普活動激發學子對知識的熱忱，鼓勵年輕人投入基礎科學研究。

中研院也說，今年院區開放主題演講首次安排院內年輕優秀學者發表短講，並由院長廖俊智主持。

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3名主講人包括應用科學研究中心副研究員陳壁彰、細胞與個體生物學研究所副研究員陳振輝、中國文哲研究所副研究員劉瓊云，分享從尖端顯微技術、第三種細胞分裂及聊齋誌異的夜叉國等議題知識，帶給觀眾科普及社普知識，現場湧進600人，許多同學席地而坐聆聽。

為了滿足不同年齡層民眾的需求，中研院說，各活動都有標註分齡資訊，讓國小、國中到高中以上的學生都能親近科學。同時開放實驗室、展覽館參觀，而今年院區開放還特別推出5款活動紀念章，主題涵蓋院內動植物生態及公共藝術等，讓民眾集章留念。（編輯：張芷瑄）1111029