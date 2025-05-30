廖俊智任期將屆滿 中研院啟動院長遴選委員會組成

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月20日屆滿，中研院近日啟動院長遴選委員會組成程序，組成後半年內會向中研院評議會提出4名候選人，再由評議會選舉候選人3人由總統遴選。

根據中央研究院組織法規定，中研院院長任期為5年，連選得連任1次。廖俊智在民國105年6月接任中研院第11任院長後，110年6月21日續任第12任院長，任期將於明年6月20日屆滿。

為進行下任中研院長遴選作業，中研院近日已經啟動院長遴選委員會組成程序，中研院表示，現任院長任期至115年6月20日屆滿，依院長遴選辦法規定，將於院長任期屆滿前1年、今年6月20日前，完成院長遴選委員會組成作業。

院長遴選委員會原本設置委員9人，配合中研院院士分組新增工程科學組，以及新增讓中研院研究人員及研究技術人員也可參與院長遴選程序、表達意見，中研院年初修正規定，由評議員依數理科學組、工程科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組各選舉3人，及研究人員及研究技術人員選舉3人，共15人組成院長遴選委員會。

後續院長遴選委員會將於組成後6個月內，向評議會提出院長候選人排序推薦名單至少4人，並說明推薦理由，再由評議會依法選舉出院長候選人3人，交由總統賴清德遴選。

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廖俊智為美國國家科學院院士、美國國家工程學院院士、美國發明家學院院士，長期從事代謝系統改造、合成生物學、系統生物學及微生物合成燃料等基礎前瞻科學研究。

他擔任中研院院長後，致力於制度革新以創造頂尖研究環境，包含在中研院內大力推動量子科技，淨零科技及防疫科技，並以解決社會關鍵問題為己任，積極延攬海外卓越人才、創造學程獎勵制度以培育年輕學子。（編輯：管中維）1140530