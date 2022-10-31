2022新現代五項科技運動會 吸引逾10萬人體驗

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（中央社記者蘇思云台北31日電）2022新現代五項科技運動會昨天舉行全國總決賽暨頒獎典禮，今年體驗人次突破10萬人。數位部次長李懷仁表示，科技結合運動不受時空限制，不僅可增加民眾意願，疫情下也是國際賽會最新趨勢。

數位部數位產業署今天發布新聞稿，2022新現代五項科技運動會30日在台北市中正國民運動中心及高雄市苓雅運動中心舉行全國總決賽，以即時連線、南北對戰方式進行，爭奪全國總冠軍。李懷仁昨天現身中正運動中心，為總決賽頒獎。

經過近6小時競賽後，競賽結果終於出爐，團體賽一般組由南部賽區的「Stella！隊」、親子組由北部賽區的「暗夜十字路隊」獲得全國總冠軍，各抱走新台幣3萬元獎金，個人賽則由「蔡禾彥（kazuhiko）」橫掃排行榜拿下賽會MVP大獎，此外「蔣孟勲（A4）」在賽事中表現突出獲選為全場人氣王。

產業署表示，今年是第3年舉辦新現代五項科技運動會，此次賽會引進5項運動項目，包括虛擬划船、智能互動地墊、智慧平衡板、數位射箭及VR槍戰射擊，打造包含肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力等5項體適能概念。

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產業署指出，本屆競賽在9月9日開跑，共有3476名好手及211支隊伍參賽。在全國8個縣市13個運動場館進行全國資格排名賽、準決賽，經歷46天競賽，為了爭奪總計新台幣56萬元的獎項，體驗人次已突破10萬人次。

李懷仁指出，科技結合運動將在未來帶來完全不同的運動模式，透過運用科技模擬真實運動、訓練、競賽之場景，並使用雲端技術讓民眾可以異地同賽，不受時間、空間、地域的限制，不僅可以大幅提高民眾的運動意願，在疫情下，這也是國際賽會最新的運動趨勢。（編輯：潘羿菁）1111031