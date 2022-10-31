台中市府辦理基本設計作業 加速捷運藍線進程

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中捷運藍線今年9月通過環境影響評估大會審查後，台中市政府為加速推動捷運藍線提前進入工程階段，日前已評選出基本設計委託技術服務廠商，同步辦理基本設計作業，以加速進程。

台中市政府交通局今天透過新聞稿表示，台中捷運藍線為中部地區第2條捷運系統，自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，是台中市最為繁忙的交通經濟動脈，路線全長約24.78公里，並設置20座車站，以及1座機廠。

台中市政府交通局長葉昭甫說明，興建捷運涉及許多專業領域，將經過慎重完整的審議過程，包含最初的可行性研究、綜合規劃，再到基本設計、細部設計、施工、穩定性測試、初履勘完成後，才能正式通車營運。

葉昭甫指出，為加速推動捷運藍線建設計畫，縮短布建年限，交通局除持續積極爭取中央核定綜合規劃，今年9月通過環境影響評估大會審查後，也同步啟動基本設計作業，以提前完成基本設計成果，包括採用的設計規範、設施功能等級、配置、結構、施工方法等，以及總工程建造經費，並提報行政院公共工程委員會審議，加速捷運建設進程。

他說，基本設計委託技術服務案及基本設計階段委託專案管理技術服務案，經公開閱覽、公告招標等程序，評選委員會於10月已順利評選出優勝廠商，待完成議價後即可辦理決標及簽約，加速計畫進行。

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交通局表示，捷運藍線經行政院核列為前瞻基礎建設計畫，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心。

交通局最後指出，未來捷運藍線會與捷運綠線在市區交會形成十字軸線的捷運路網，軌道運輸將引導人口、產業、公共建設等資源投入沿線各區，使台灣大道廊帶再提升，促進區域的均衡發展。（編輯：卞金峰）1111031