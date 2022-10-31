清華辦燭光藝術展 漂流木、舊衣物變身創作元素

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國立清華大學藝術與設計學系31日舉辦「跨域2－與燭光的藝術對話」展覽，其中，有裝置藝術把舊衣物、漂流木為元素，結合燭光營造溫暖空間。中央社記者郭宣彣攝 111年10月31日

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（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）清華大學藝術與設計學系今天辦「跨域2－與燭光的藝術對話」展覽，其中，有裝置藝術把舊衣物、漂流木為元素，結合燭光營造溫暖空間，盼喚起環保意識，也象徵傳遞希望之光。

國立清華大學材料工程學系教授周卓煇與藝術學院副院長蕭銘芚、藝術與設計學系副教授梁莉苓合作，運用燭光OLED，結合藝術創造，打造「燭光藝術」，今天起在清大南大校區，藝術與設計學系「跨域-創作實驗空間」，辦理「跨域2－與燭光的藝術對話」展覽。

周卓煇向中央社記者表示，他研發的燭光OLED與藝設系合作，打造「燭光藝術」，此照明不僅能保護眼睛，更到了心靈層次，豐富生命思維。

周卓煇表示，OLED燭光特性是，不會熱、不燙，最重要是為無藍害的光源，藉由結合藝術作品，讓好光能提升為藝術創作元素之一，讓人沉浸在美麗、舒適的光源視界裡。

梁莉苓向中央社記者說，她設置裝置藝術「逐光行：致2022」，用舊的衣物打造為窗簾，結合OLED燭光，以及象徵流浪的漂流木等陳列，共組為空間裝置的作品，盼讓人感受到「燭光」溫暖特質，也營造出歸家的意境。

梁莉苓表示，尤其，近年發生疫情、戰爭、氣候異常等情形，而光照研發的本質是，照亮世界帶來更好的生活，她也將此OLED燭光，作為希望燭火，盼安定人心。

蕭銘芚透過新聞稿表示，這次展覽中也將OLED燈導入玻璃工藝創作中，成為兼具實用與美觀的「安全夜燈」，也符合工藝本質的「生活實用」。

蕭銘芚說，他以玻璃、木材、OLED燈片等元素結合，打造作品「體貼入微」，透過玻璃的徒手吹製及燈炬作業成形並加以噴砂霧化處理，呈現玻璃材質的色彩及光影效果。（編輯：方沛清）1111031