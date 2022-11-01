東海大學路思義教堂落成一甲子 閉館1年整修

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東海大學1日下午舉辦路思義教堂修復工程開工典禮，由於邁入一甲子的路思義教堂已出現漏水、外牆破損、機電設備老舊等問題，將正式展開為期1年的閉館修復工程。中央社記者趙麗妍攝 111年11月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）東海大學路思義教堂落成至今，已邁入一甲子，但因建築物年久失修，出現漏水、外牆破損、機電設備老舊問題，今天下午舉辦開工典禮，將展開為期1年的閉館修復工程。

東海大學今天下午在路思義教堂舉辦修復工程開工典禮，文化部文化資產局局長陳濟民、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、台中市議員林祈烽、東海大學校長張國恩、校友總會理事長李基正等人出席。

張國恩表示，路思義教堂60年來首度閉館整修工程，是東海創校67年來的大事，更是校內文化資產永續發展的重要里程碑。感謝文化部文化資產局的大力支持，感謝蔡其昌、張廖萬堅的協助，爭取修復工程整修經費，期待1年後教堂的風華再現。

陳濟民指出，文化資產局補助比例95％，補助款為新台幣3230萬元，將針對內部漏水、鋼窗鏽蝕、外牆瓷瓦破損及內部機電設備進行修復。

蔡其昌說，路思義教堂是國定古蹟，也是台中的地標之一，是台灣引以為傲的建築，路思義教堂雖然是宗教建築，但卻是許多國際觀光客到台中必遊之地，建物年久失修，經協助向文化部爭取預算，希望透過修復古蹟，讓城市也能具有文化的深度。

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張廖萬堅表示，今年4月學校向他陳情教堂修繕一事，教堂老舊多年來只能做局部修補，只有全館整修才能根除，他與蔡其昌一同向文資局申請計畫補助費，成功爭取總經費3400萬，文化部核定補助95％。

東海大學透過文字稿補充，路思義教堂修復工程由東海建築系教授郭奇正領軍的建築研究中心研究團隊，與林志成建築師事務所共同執行，今天起進行為期1年的閉館修復工程，校方也期待明年教堂將再現風華，以嶄新的面貌和大家見面。（編輯：陳清芳）1111101