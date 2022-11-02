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南橫公路東段坍方中斷 關山工務段拚先搶通1車道

2022/11/2 10:33（11/2 10:51 更新）
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南橫公路台東段189K+700處、嘉寶隧道附近，2日清晨5時許坍方，約25公尺長的路面遭土石掩埋，土石堆高約4公尺，道路中斷。（關山工務段提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月2日
南橫公路台東段189K+700處、嘉寶隧道附近，2日清晨5時許坍方，約25公尺長的路面遭土石掩埋，土石堆高約4公尺，道路中斷。（關山工務段提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月2日
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）南橫公路台東段約189公里處今天清晨坍方，道路中斷。霧鹿國小包括校長在內7名老師及行政人員無法上山，校方緊急安排調課。公路總局關山工務段預計中午前先搶通1條車道。

南橫公路台東段189K+700處、嘉寶隧道附近今天清晨5時許坍方，坍落土石許多都是巨大石塊，約25公尺長路面遭土石掩埋，土石堆高約4公尺，道路中斷，公路總局關山工務段目前己派大型機具進行搶通。

關山工務段長陳克劼今天接受中央社記者電話訪問表示，坍方的土石面積約800立方公尺，許多大石塊，清運不易，希望能在上午10時30分先行搶通1條車道。

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霧鹿國小校長郭惠珍指出，昨天早上新武路段就有落石，她與老師一度受困1個多小時；今天一大早家長告訴她嘉寶隧道附近又坍方，且短時間內無法搶通，她便轉往延平鄉桃源國小觀摩學校的嬰兒祭。還有6名老師及行政人員無法上山，學校緊急安排調課。

她說，學校今天的營養午餐仍會正常供應，但有些學生無法下山參加鄉公所舉辦的鄉土語言競賽，感到委屈。（編輯：戴光育）1111102

陳克劼
南橫公路埡口段 為期3週每週3天封閉施工
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