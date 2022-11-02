長榮米蘭、慕尼黑開航 旅展付訂最高省萬元

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）長榮航空新增歐洲2航點，10月25日首飛義大利米蘭，明天開航德國慕尼黑。長榮航空所屬旅行社將在4至7日ITF台北國際旅展，對於這2個航點行程，推出付訂最高省新台幣1萬元優惠。

長汎假期為長榮航空直營的旅行社，今天發布新聞稿，4至7日ITF台北國際旅展期間，現場預購付訂歐洲米蘭、慕尼黑2大新航線行程，直接享有每人最高折1萬元的破天荒優惠。

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搭配長榮直飛米蘭、慕尼黑全新航線，長汎假期特別推歐洲之巔少女峰「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」，以及可完整蒐集義大利五大城市「FUN遊南北義全覽13日」。

除了歐洲新航點有較大促銷外，長汎假期在旅展也推出國內外遊程有優惠，例如北海道行程現場付訂每人折1000元；紐澳早鳥價最高折6000元；國內線現場下單，每天加碼抽立榮航空國內線不限航點來回機票，跨年首選「金門金好玩元旦跨年版3日」折1000元。（編輯：張芷瑄）1111102