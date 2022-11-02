更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

長榮米蘭、慕尼黑開航 旅展付訂最高省萬元

2022/11/2 13:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）長榮航空新增歐洲2航點，10月25日首飛義大利米蘭，明天開航德國慕尼黑。長榮航空所屬旅行社將在4至7日ITF台北國際旅展，對於這2個航點行程，推出付訂最高省新台幣1萬元優惠。

長汎假期為長榮航空直營的旅行社，今天發布新聞稿，4至7日ITF台北國際旅展期間，現場預購付訂歐洲米蘭、慕尼黑2大新航線行程，直接享有每人最高折1萬元的破天荒優惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

搭配長榮直飛米蘭、慕尼黑全新航線，長汎假期特別推歐洲之巔少女峰「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」，以及可完整蒐集義大利五大城市「FUN遊南北義全覽13日」。

除了歐洲新航點有較大促銷外，長汎假期在旅展也推出國內外遊程有優惠，例如北海道行程現場付訂每人折1000元；紐澳早鳥價最高折6000元；國內線現場下單，每天加碼抽立榮航空國內線不限航點來回機票，跨年首選「金門金好玩元旦跨年版3日」折1000元。（編輯：張芷瑄）1111102

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族