國立大學資通訊名額增 私校招生恐雪上加霜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）因應國家產業發展，資通訊外加名額逐年調增，今天公布的112學年度各校招生名額，國立大學核定名額增加1400餘名。專家分析，恐使私立學校招生雪上加霜。

為解決產業界人才不足問題，教育部於民國108年提出「精進資通訊數位人才培育策略」，逐步擴充大專校院資通訊領域招生名額，預計到119年增加培育8.3萬人，包括讓資通訊系所外加名額，以及鼓勵大學跨領域培育。

教育部今天公布112學年度日間部學士班招生名額核定表，得勝者文教升學輔導專家藍天予接受中央社電訪指出，國立大學名額增加1400餘名，多數是資通訊校系；相對之下，私立大學受到前一年度缺額大增影響，各校紛紛寄存名額，導致整體名額減少許多。

藍天予表示，在少子女化的趨勢下，每年高中應屆畢業人數持續下滑，高等教育正面臨嚴峻的退場危機，國立大學資通訊名額增加，絕對是雪上加霜，「1400多個名額，已經可以救5所私校了」。

一名北部私校招生主管告訴中央社記者，台灣產業發展偏重資通訊，想要當工程師的人越來越多，國立大學配合國家政策，招生名額膨脹，勢必會使招生板塊「向上挪移」，不只是私校會面臨慘況，後端的國立大學也會受影響。

藍天予表示，私校唯一可以期待的是，112學年度是考招改革第2年，重考生人數應該會多一些。但他也坦言，重考生既然多花了一年準備，目標一定會放得比應屆生更高一些，例如原本可上中後段私校的學生，重考就想爭取前段私校或國立大學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，去年（111學年度）分發入學出現大量缺額，許多校系錄取分數降低。坊間許多人討論，時程較前的繁星、申請可以不用那麼認真，到分發入學（以分科測驗成績為主）機會更大。

藍天予則建議考生，還是要好好準備學科能力測驗，把握繁星推薦、申請入學等管道。他形容，升學就像是「10萬人大型實境節目」，除了自己努力，還要猜一下對手怎麼想，112學年度分發入學也可能因群眾心理，反而競爭較激烈。建議考生還是把握當下的每一個機會，先把學測考好。（編輯：管中維）1111104