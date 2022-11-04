第17屆全國身心障礙者技能競賽 295名選手參與

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）第17屆全國身心障礙者技能競賽3至5日登場，勞動部常務次長陳明仁今天特地到場為選手加油打氣，現場有295名選手參與26個職類競賽，前3名除可獲獎助學金，還有機會挑戰國際賽。

勞動部今天發布新聞指出，為激發身心障礙人士的信心、毅力與勇氣，自民國73年起舉辦全國身心障礙者技能競賽，目前每2年舉辦1次，讓身心障礙者積極參與社會經濟活動，發展工作潛能，達到自我實現的目標。

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活動進入第2天，勞動部次長陳明仁今天特地前往現場，為選手加油打氣。今年賽事的職類有26類，295人參賽，包含CAD機械設計製圖、花藝、陶藝、籐藝及麵包製作等職類，陳明仁也親自體驗本屆新增辦理的寵物美容及按摩這2職類表演暨體驗活動。

勞動部重申，從全國身心障礙者技能競賽脫穎而出的前3名選手，除可以獲得獎助學金外，同時有機會報名參加國手選拔賽，爭取成為國際展能節職業技能競賽的國手，挑戰世界舞台。（編輯：陳政偉）1111104