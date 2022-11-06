新版高雄好玩卡11/11開賣 暢遊高雄最低199元

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高雄市觀光局與高雄捷運公司、觀光業者聯手推出新的高雄好玩卡，交通吃到飽最低只要新台幣199元起，預計11日上架販售。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）搶攻旅遊商機，高雄市觀光局與高雄捷運公司、觀光業者聯手推出新的高雄好玩卡，交通吃到飽最低只要199元起，還有500元「2022高雄越夜越好玩」套票，預計11日上架販售。

觀光局與高雄捷運公司多年來發展、推廣好玩卡，今年更整合MeNGo交通系統，繼10月推出「高雄好玩卡－打狗逛逛」套票，11月接力發行「2022高雄好玩xMeNGo景點暢遊券（24H/48H/72H）」及「2022高雄越夜越好玩」2款套票。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，2款套票皆可透過手機或其他智慧型載具上網購買QR Code版，在產品時限內，無限暢玩大高雄，預計11日上架販售。

觀光局說明，「MeNGo景點暢遊券」可讓旅客依自身需要選擇不同的時數效期，還有左營見城館、高雄市立美術館、棧貳庫、壽山動物園、崗山之眼等景點及場館期間限定優惠，QR Code版最低新台幣199元起，卡片版則是299元起。

至於「2022高雄越夜越好玩」套票，則是整合愛河貢多拉、開頂雙層巴士、夢時代摩天輪等，從陸海空360度體驗高雄夜間魅力，還有眾多在地特色酒吧憑卡優惠，開賣優惠價QR Code版只要500元。

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觀光局表示，只要在高雄捷運x高雄輕軌官方粉絲專頁指定貼文按讚、留言、分享，就有機會抽到多款高雄好玩卡、7-11咖啡即享券及高捷2023蜜柑站長桌曆。

此外，觀光局也歡迎旅客到2022 ITF台北國際旅展及2022高雄市旅行公會冬季國際旅展的高雄捷運攤位現場參加實體活動，有機會獲得高雄特色主題口罩、高捷單次搭乘券、高捷周邊商品等超過100組禮品。（編輯：陳仁華）1111106