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未來一週中部以北回溫 大台北局部短暫雨

2022/11/6 17:49（11/6 19:46 更新）
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交通部中央氣象局天氣概況週報顯示，7日起至12日，隨著東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升，這週水氣仍多，大台北、東部地區及北部山區有局部短暫雨。圖為6日傍晚台北市高處俯瞰社子島。中央社記者趙世勳攝 111年11月6日
交通部中央氣象局天氣概況週報顯示，7日起至12日，隨著東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升，這週水氣仍多，大台北、東部地區及北部山區有局部短暫雨。圖為6日傍晚台北市高處俯瞰社子島。中央社記者趙世勳攝 111年11月6日
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）交通部中央氣象局天氣概況週報顯示，明天起至12日，隨著東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升，這週水氣仍多，大台北、東部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣象局表示，東北季風減弱，明天北部、東北部及東部氣溫回升；東半部、大台北地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區及澎湖、金門、馬祖也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

另外，氣象局提醒，今天晚間至明天，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，民眾應多加注意。

至於未來一週天氣，氣象局說，明天至8日水氣仍多，大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，9日至12日水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，只剩基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：管中維）1111106

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