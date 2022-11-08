台科大開發桌遊 邊玩邊瞭解故宮文物、保險知識

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台灣科技大學應用科技所教授侯惠澤（中）帶領團隊，將遊戲學習應用在教育現場，除了發展桌遊，近期更開發一系列線上決策遊戲，獲得企業好評。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）台科大應用科技所教授侯惠澤帶領團隊，以認知心理學、行為分析等理論設計桌遊，帶民眾瞭解故宮文物、保險知識，屢在國際競賽中得獎，更開發線上決策遊戲，協助企業教育訓練。

台灣科技大學今天發布新聞稿，侯惠澤帶領團隊陸續開發出多套桌遊，例如與故宮合作的「乾隆皇帝要出巡」文物桌遊，與國泰人壽合作的「WinWin保險+」，還有歷史遊戲「走過台灣」，科普化學知識的「化學事」等，屢屢在國際獲獎。

侯惠澤指出，桌遊玩的不只是遊戲，團隊從本質面、理論面設定遊戲中的學習目標，同時也會前後測量學習成效，讓玩家透過遊戲機制，強化學習動機，並引發深度思考和創造力。

以「乾隆皇帝要出巡」為例，曾在英國的國際教育遊戲競賽中拿下「非數位遊戲競賽」首獎。玩家可化身清代乾隆皇帝的臣子，在遊戲中認識乾隆南巡期間攜帶的書畫，讓古文物更貼近生活。

「WinWin保險+」則是結合保險業模擬經營模式，玩家要在遊戲競爭中嘗試配置資源，認識風險、理賠等知識。

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受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，團隊近年由實體桌遊轉戰線上，與企業合作開發遠距教育訓練模組，例如「誰是接班人」、「決戰策略力」等遊戲，模擬情境讓員工演練與反思。

侯惠澤的團隊包括諮商心理師、教師、科技業主管等，例如應科所博士班學生簡志忠曾有企業人力培訓的經驗。簡志忠說，線上遊戲可讓在短期內讓員工累積經驗，知道遇到不同狀況須如何處理，簡化人力訓練成本並降低決策失敗的風險，越來越受業界重視。（編輯：管中維）1111108