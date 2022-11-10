番木瓜新品種「小寶」產量高 搭配管理助農藥減量

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農委會農試所10日指出，專門研究熱帶果樹品種的鳳山熱帶園藝試驗分所費時10年育成番木瓜「台農11號—小寶」，今年5月已取得植物品種權，其果肉呈橙黃色，口感Q彈，平均果重約800至900公克，適合小家庭食用。（農試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）農試所今天表示，其鳳山熱帶園藝試驗分所費時10年選育出的番木瓜新品種「台農11號-小寶」，產量較高、畸形果少，搭配作物有害生物綜合管理（IPM）栽種，有助推進農藥10年減半。

行政院農業委員會農業試驗所今天發布新聞指出，專門研究熱帶果樹品種的鳳山熱帶園藝試驗分所，不僅曾育成百香果「台農1號」、番木瓜「台農2號」等市占率高的優良品種，這次費時10年育成番木瓜「台農11號—小寶」，今年5月已取得植物品種權。

農試所說，「台農11號—小寶」果肉呈橙黃色，跟「台農2號」的紅色果肉可作區別，口感Q彈，果實重量較「台農2號」小，平均果重約800至900公克，適合小家庭食用，且單節著果數高、結果整齊、畸形果少、櫥架壽命佳，深具未來推廣潛力。

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再者，「台農11號—小寶」兼具「台農2號」的良好生長習性，栽培管理好掌握，針對番木瓜為連續作物，須持續進行病蟲害防治，為了減少使用農藥，特地導入「作物有害生物綜合管理（IPM）」栽種。

相關綜合管理包含採用「健康種苗」，配合移植前浸苗處理，可有效減緩田間病蟲害的發生；確實「清園」，可降低病蟲孳生；定期「監測」病蟲害族群數量；依據病蟲害發生情形，及時投入環境友善植物保護資材；並調整防治方法與強度，將有利於推進農藥10年減半落實。（編輯：陳政偉）1111110