2歲童染肺炎鏈球菌不治 細菌衝出腦殼像「頭上長角」

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市1名2歲男童雖有打肺炎鏈球菌疫苗，因未覆蓋肺炎鏈球菌的血清型菌株，染菌後併發腦膜炎，細菌量過高衝出腦殼，宛如頭上長角，就醫治療仍因腦壓過高，搶救不治。

台中1名2歲男童因異常哭鬧、嘔吐、食慾變差，家長帶到門診就醫，發現男童雖有打公費肺炎鏈球菌疫苗疫苗，但因未涵蓋肺炎鏈球菌的血清型菌株，導致染菌還併發腦膜炎，因腦膜細菌量過高，細菌衝出腦殼宛如「頭上長角」。

台中榮民總醫院兒童感染科主任陳伯彥今天接受媒體採訪表示，肺炎鏈球菌病毒通常附著在鼻咽，成人的帶菌量為5至10%、孩童為20至40%，病毒會透過黏膜屏障破損進入體內，導致中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至腦膜炎。

他說，台灣肺炎鏈球菌好發2至5歲兒童，目前國內有提供幼童公費鏈球菌疫苗施打，但因肺炎鏈球菌血清型菌株多達90多種，一旦感染疫苗未涵蓋、侵襲性高的血清型菌株，細菌容易入侵到血液、脊椎液、腦部，致命性仍高，一旦孩童有異狀一定要馬上就醫。

這名男童就醫後，雖緊急使用抗生素，仍因細菌量過高，緊急搶救後仍不治。（編輯：黃世雅）1111113