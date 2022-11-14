張子敬：台灣有能力與國際合作 達成全球減碳目標

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（中央社記者張雄風台北14日電）COP27正在進行中，環保署長張子敬今天說，台灣因政治成見僅能以非政府組織（NGO）身分參與COP27，台灣有意願也有能力和國際夥伴合作，呼籲所有國家共同達成全球減碳目標。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）辦理之際，由外交部邀請22國媒體記者來台，並於今天拜會環保署長張子敬。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，張子敬今天接待來自美國、澳洲、日本、南非、荷蘭等22國記者拜會時，說明2005年至2020年台灣的GDP成長79%，同時期溫室氣體排放密集度降低45%，經濟成長與溫室氣體排放呈現脫鉤。

此外，張子敬說，台灣今年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，且正在辦理「溫室氣體減量及管理法」修法，明定2050年淨零排放為國家長期減量目標導入「碳定價」機制，以經濟誘因促進減量，完備台灣氣候法制治理基礎。

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國際記者關心台灣2050淨零轉型過程中，再生能源長期發展目標與能源安全議題，以及台灣與國際合作推動減碳計畫情形。張子敬表示，台灣2050年再生能源占比將達60%以上，其它以氫能、天然氣及碳封存捕捉等能源，達成100%淨零能源轉型。

張子敬指出，台灣半導體產業在國際供應鏈中占有舉足輕重的地位，在太陽能板製造等綠能產業亦有先進技術，願協助國際社會共同減碳，台灣應獲賦予相同的機會納入全球因應氣候變遷的國際合作機制，希望國際社會給予支持，回應台灣即時、公平、專業、務實、有意義的參與機會。（編輯：張雅淨）1111114