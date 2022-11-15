調查：數位行善成趨勢 捐款趨勢年齡向下延伸

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）社團法人台灣公益團體自律聯盟今天發表「2022數位時代下的公益現況」調查報告，除了看見「數位行善」已然成趨勢，數位捐款人的年齡也向下延伸。

台灣公益團體自律聯盟是台灣最大的公益團體聯盟型組織，今天發布「2022數位時代下的公益現況」調查報告，分享捐款人及公益組織在數位時代下的樣貌及現況。

根據調查結果，「數位行善」成趨勢、捐款年齡層向下延伸，近1年超過85％民眾曾線上捐款，39歲以下捐款人超過6成，1/3數位捐款人愛用LINE Pay一指捐，近4成5不到30歲，「捐後不理」高達44％。

報告中也發現，面對公益數位化的現象，公益組織在數位轉型過程中所獲得的助益與阻力參半，在接觸到更多潛在支持者的同時，也伴隨著人力、資金、及時間成本的增加。

此外，民眾不僅「不定期不定額」捐款比例幾乎是「定期定額」捐款的2倍，在捐款前確實了解捐款資訊、並於捐款後確實追蹤的比例也過低，也就是「捐後不理」，顯示整體「公益素養」有待提升。

「2022數位時代下的公益現況」調查分兩部份，第一部份針對國內外的台灣民眾發放線上問卷，完成1515份有效樣本，其中1411人在過去1年有捐款；第二部分針對台灣的非營利組織線上調查，有252份有效樣本。

台灣公益團體自律聯盟秘書長沈怡如表示，希望透過每2年1次的趨勢性調查，去洞察、解讀捐款人的面貌與公益組織的需求，並藉這些分析成果找出公益組織能施力的機會點。

她說，同時也期待透過自律聯盟長期監督、培力公益團體的第三方公正角色去倡議公益素養的重要性，進而促成整體社會的良善發展。（編輯：陳清芳）1111115