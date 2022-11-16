黑金產值高達800億元 台灣咖啡拍賣價創紀錄

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農委會輔導台灣咖啡產業策略聯盟協同美國在台協會、中美洲經貿辦事處及沖繩咖啡生產組，16日以促進產業交流及永續發展為目標，聚焦近年氣候變遷對咖啡生產影響舉辦2022環太平洋咖啡高峰會論壇活動。中央社記者余曉涵攝 111年11月16日

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（中央社記者余曉涵台北16日電）根據ICO國際咖啡組織統計，台灣咖啡的經濟產值將近新台幣800億元，去年台灣咖啡首次登上世界拍賣舞台，更以每磅500.5美元（約新台幣1萬5583元）創下歷史紀錄。

農委會輔導台灣咖啡產業策略聯盟協同美國在台協會、中美洲經貿辦事處及沖繩咖啡生產組，今天以促進產業交流及永續發展為目標，聚焦近年氣候變遷對咖啡生產影響舉辦論壇活動。

台灣咖啡產業策略聯盟會中表示，根據ICO國際咖啡組織統計，2021年台灣咖啡消費量持續成長，進口4萬多噸咖啡豆，消費量達28.5億杯，經濟產值將近800億元。

台灣民眾對於咖啡消費金額也不手軟，台灣咖啡產業策略聯盟表示，去年由台灣咖啡協會與卓越咖啡聯盟共同舉辦的典藏台灣精品咖啡國際競標，是台灣咖啡首次登上世界拍賣舞台，第一名咖啡也用每磅500.5美元創下競標平台的歷史紀錄。

農委會副主委陳添壽說，今年也有5家台灣咖啡業者的拍賣價每磅超過100美元，也顯示透過篩選拍賣的機制，台灣咖啡品質也越來越好，受到國際上肯定。

陳添壽指出，本來台灣是咖啡的消費國，但漸漸的已經有農民、業者從生產、烘豆技術等精進，雖然台灣咖啡種植產業剛起步，但相信未來國內種植、加工方面都能吸取國際經驗，讓產業更加蓬勃發展。

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台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪表示，希望秉持環太平洋的咖啡精神邁向未來，要把國際觀點帶來台灣，並把台灣咖啡帶到國際。

台灣咖啡產業策略聯盟說，這次論壇的3大主軸包含從氣候變遷對環太平洋地區咖啡種植的影響談起，小農如何應用科技、設備與新興技術，有效進行田間管理及採後處理，提升生產效率及品質，會中也會分析精品咖啡與友善土地的栽植模式，要為土地與產業永續發展尋求多贏。（編輯：張芷瑄）1111116