氣球達人錄取大同大學特殊選才 盼打造精品品牌

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擅長大型氣球設計的林奕辰今年透過「特殊選才」錄取大同大學工業設計系，從小喜歡氣球的他，至今累積用過上百萬顆氣球，經常綁氣球綁到手破皮，仍不改其樂。（大同大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）擅長大型氣球設計的林奕辰，今年透過「特殊選才」錄取大同大學工業設計系，從機車、舞龍舞獅、各種人物造型，都難不倒他，未來目標是在全國各地設點，打造氣球的精品品牌。

根據大同大學今天發布的新聞稿，林奕辰從小喜歡氣球，至今累積用過上百萬顆，經常綁氣球綁到手破皮，仍不改其樂。

林奕辰嶄露的天份是來自小時候，一次在路邊買了個蜻蜓造型的氣球，回家比照製作，很快就做出一模一樣的造型；後來越玩越有成就感，受到親朋好友肯定和鼓勵，從高中開始，陸續收到各種畢業典禮、生日派對以及節慶布置氣球的邀請。

林奕辰設計出重機、小菩薩、舞龍舞獅、日本動畫角色等氣球造型。他說，綁氣球的技法不難，重點是設計，要拿捏好頭、身比例，做出「要像又討喜」的造型，才是氣球的精髓。

大同大學今年特殊選才管道中，面試委員對林奕辰的氣球天分感到驚豔。林奕辰謙虛地說，他的成績雖不差，但也不會是第一名，不如就把興趣做到頂尖；他在入學大學前的空檔，開始接案做氣球，短短半年收入比上班族一年的薪水都多。

林奕辰現在主要透過網路行銷，未來夢想是在全國各地設點，打造精品氣球品牌；他認為實體店面，能帶給顧客更多的感動。

大同工設系副教授陳立杰表示，很多有天賦的學生，在別人看來可能是「鬼才」、「怪咖」，他們專注在喜歡的事情，表現令人驚艷，這是「筆試考不出來的」。

陳立杰表示，透過「特殊選才」管道，對學校來說，是挑到不同人才的機會；對學生來說，也有機會不受限於學科成績，進入理想大學就讀。（編輯：陳仁華）1111116