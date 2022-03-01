雄女學測成績亮眼 校長籲女性勇敢投入理工科系

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）學測成績今天公布，雄女和雄中表現亮眼，雄女校長林香吟表示，國內理工產業蓬勃發展，但女性投入比例仍較西方少，籲同學勇敢投入相關科系，成為跨域解決問題的人文科技人才。

高雄市立高雄女子高級中學今天下午發布訊息說明，110年度學測成績，全校各科滿級分，國文有98人、英文90人、數學A有4人、數學B有19人、社會67人、自然43人。其中有2人國英數A自然都滿級分，1人國英數B社會滿級分。

高雄女中校長林香吟表示，台灣STEM（理工科）產業蓬勃發展，女性人才投入比例相較西方社會仍偏少，希望同學勇敢投入。女性特有同理細膩的優勢能力，將能成為未來能跨域解決複雜問題的人文科技人才。

另外，高雄市立高雄高級中學成績也相當亮眼，國英數A自然滿級分有3人、國英數B自然滿級分有5人、國英數B社會滿級分有3人，總計四科60級分達10人次。

雄中各科滿級分方面，國文50人、英文99人、數學A有43人、數學B有67人、社會48人、自然164人。

雄中指出，大學院校「特殊選材」及「保送推薦」升學管道方面，已確定上榜的有台大生命科學系、台大大氣科學系、台大電機工程學系及台大資訊工程學系各1人，且學生在各項活動競賽也均有入選獲獎。（編輯：郭諭儒）1110301