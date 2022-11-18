全教產促停辦特教評鑑 籲六都市長支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北18日電）全國教育產業總工會等團體今天表示，特教評鑑造成特教老師困擾，呼籲應停辦特教評鑑。行政院下週擬開會討論特教法修正草案，但草案版本仍保留特教評鑑規定，盼與會的六都市長能出席支持廢除特教評鑑。

全國教育產業總工會理事長林碩杰、桃園市教育產業工會理事長熊書顯、台北市學校教育產業工會秘書長譚偉明今天舉行記者會。

林碩杰表示，過去許多特教評鑑現場，評鑑人員到現場指指點點，宛如批鬥大會，造成特教老師及行政人員負擔，每年產生離職潮。現在許多縣市都已經停辦校務評鑑，全教產工會期盼能停辦特教評鑑。

林碩杰指出，據了解行政院預定在11月25日開會審查特殊教育法修正草案，邀集各部會代表及六都市長，包含台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。

不過林碩杰表示，教育部這次的特教法修正草案並未同步修正每4年辦理一次的特教評鑑。行政院開會時間是選舉前一天，預定與會出席的六都市長不是忙於競選連任就是輔選，擔心恐沒時間參加，屆時行政院開會恐快速通過教育部草案，忽視廢除特教評鑑訴求。

林碩杰呼籲，盼六都市長屆時都出席會議，支持廢除特教評鑑。

熊書顯表示，不同的評鑑委員看法不同，常常上一個評鑑委員的看法與下一個委員不同，讓學校老師不知如何是好，評鑑的建議更常常是雞蛋挑骨頭，更會澆滅第一線老師熱情，呼籲應廢除特教評鑑。（編輯：翟思嘉）1111118