300年首次雲林祈福遶境 北港朝天宮7天6夜走透透

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林縣北港朝天宮「悲心廣行．水陸普度大齋勝會」12月3日至9日登場，依媽祖指示辦理雲林縣20鄉鎮遶境，是朝天宮逾300年首次祈福遶境，邀民眾踴躍參與。

北港朝天宮今天舉辦「悲心廣行．水陸普度大齋勝會」記者會，蔡咏鍀、雲林縣長張麗善和20鄉鎮的宮廟代表等人出席。

朝天宮董事長蔡咏鍀致詞時表示，今年依聖母指示，辦理雲林祈福遶境，感謝縣府及各鄉鎮市公所配合，歡迎各地民眾一起來參與陪同媽祖為全球、全台祈福，盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趕快結束。

張麗善說，這幾年受疫情影響，媽祖慈悲守護鄉親透過遶境為眾生祈福、賜福，期盼透過宗教信仰弘揚孝道、淨化社會、行善立德，用善的行動來感染社會，發揮人性光明面。

北港朝天宮指出，近3年全球爆發疫情，北港朝天宮2020年首次舉辦「悲心廣行．水陸普度大齋勝會」，聯合全台各宮廟為全球、全台祈福，去年則是媽祖搭火車環台賜福，今年將進行7天6夜雲林20鄉鎮市祈福遶境。

遶境活動12月3日從北港出發，第6天12月8日一早從元長回北港遶境，9日晚上入廟，相關活動內容及行程可洽詢朝天宮（05）7832055。（編輯：郭諭儒）1111118