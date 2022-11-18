健保費率112年免漲 維持現行5.17%不調整

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）112年度健保總額將達新台幣8300億元，衛生福利部全民健康保險會今天召開委員會議，審議健保署提報的112年度保險費率方案，審議結果建議維持現行費率5.17%不調整。

健保會執行秘書周淑婉今天下午接受媒體電話聯訪表示，健保署依據9月份協商112年度醫療給付費用總額結果，以付費者方案（成長率2.821%）或醫界方案（成長率4.224%）試算，在維持現行費率5.17%下，112年底安全準備分別為1.24及1.05個月，皆超出1個月保險給付支出。

周淑婉說，因符合健保法中，安全準備以相當1到3個月保險給付支出為原則的規定，所以健保署提出方案為維持現行費率5.17%。

由於112年度總額將達8300億元，加上近年健保基金當年收支皆為短絀，未來仍可能面臨必須調整費率。周淑婉表示，委員在會中提出許多建言，如強化財務收支結構，以及健保署近年投入許多資源，推動各項提升醫療服務效率措施，未來盼能將節流效益反映在健保支出面的控管。

此外，周淑婉說，委員同時也非常肯定此次行政院撥補健保基金240億元，減輕民眾負擔美意。

健保會發布新聞稿指出，依據健保署方案，112年對保險收入的影響因素包括112年1月1日起調降平均眷口數、減少19億元，因應基本工資調整投保金額分級表、增加56億元，及行政院因應健保安全準備不足部分撥補健保基金240億元，整體將使安全準備可達1個月保險給付支出，符合健保法規定。

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健保會委員審議過程中，認為112年健保財務尚可維持，加上考量疫情期間，雖然整體經濟成長，但仍有許多民眾生計受到疫情及通膨影響，因此，同意健保署提出維持現行費率5.17%的方案。

健保會將依健保法第24條規定，儘速將112年度費率審議結果陳報衛福部，並將改善健保財務的建議一併送衛福部參考，後續衛福部尚須轉陳行政院核定，希望明年1月1日前完成112年費率公告。（編輯：陳政偉）1111118