國北護生諮系友會幫教授辦生前祝福 提倡勇敢道別

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台北護理健康大學生死與健康心理諮商系友會18日為教授曾煥棠（中）舉行「生前祝福會」，曾煥棠表示，一個道別派對是提供一個機會，向人生有新目標及選擇的人送上好運及祝福，當然也讓當事者知道，大家都相當捨不得他離去，依然會有無限想念及追思。（國北護生諮系友會提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台北護理健康大學生死與健康心理諮商系友會，今天為教授曾煥棠舉行「生前祝福會」，提倡勇敢告別。曾煥棠說，人生的改變是嘗試也是冒險，道別派對是獻上祝福的機會，也讓當事人感受大家的不捨。

國北護心諮系友會今天的新聞稿指出，曾煥棠任教超過30年，在生死學領域受到敬重，目前是生諮系特聘教授，專長包括生死學、臨終與後續關懷、殯葬設施、生死與宗教、殯葬服務與管理、生死教學設計等。

心諮系友會今天為曾煥棠舉辦「煥發容顏、棠面燭願之生前祝福會」，曾煥棠在活動中，用感性又理性的話語向參與者道別。他說，在國外舉辦的Farewell Party中，當事人對人生新的改變嘗試或冒險，可能會有一些興奮，但當要與關心的人說再見，仍難免有些感傷。

曾煥棠表示，一個道別的派對是提供一個機會，向人生有新目標及選擇的人送上好運及祝福，當然也讓當事者知道，大家都相當捨不得他的離去，依然會有無限的想念及追思。

校友會理事長、醫師方俊凱表示，生前祝福是以珍重道別farewell為主題，並透過這個活動，提供各界安寧療護、殯葬服務和悲傷支持方案的新方向。（編輯：陳政偉）1111118