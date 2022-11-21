談疫苗掮客 薛瑞元：現階段沒有要公布任何名單

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（中央社記者張雄風台北21日電）針對疫苗掮客議題 ，衛福部長薛瑞元今天說，指揮中心受到很多誤解，他只是盡量把事情還原；至於被要求公開掮客名單，他認為這題「太幼稚」，現階段沒有要公布任何名單。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部部長許銘春、薛瑞元就「以臺灣永續發展目標（SDGs）檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」進行專題報告，並備質詢。

媒體於會前聯訪時，提問關於疫苗掮客議題。對此，薛瑞元表示，當初佛光山有心要捐COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給政府，有人說可以想辦法幫他們買到。

他指出，當時指揮中心詢問要提供疫苗的人手上是否有疫苗原廠願意賣的證明，但對方拿不出來；比方說佛光山要買疫苗，掮客就說要先繳30%訂金去下訂，是這樣的情形。

薛瑞元表示，他只是把事情掀開來講而已，沒有護航候選人選情的問題；指揮中心受到很多誤解，他盡量把事情還原。

對於外界要求將掮客名單公開，薛瑞元大笑3聲並說「這太幼稚，不想回答」；現階段沒有要公布任何名單。

關於COVID-19確診者不能投票一事，薛瑞元指出，「這已經講過了」，根據憲法23條，為避免緊急危難、促進公共利益，維護公共秩序，本來就可以以法律訂之。

另外，三三會理事長林伯豐日前表示，曾找上國民黨委員幫忙購買BNT疫苗，也有行文給行政院願意捐贈250萬劑BNT疫苗，政府給的回應是已有在準備，所以才沒有下文。

薛瑞元對此回應，如果只是要捐錢，那就捐了就好，就不會有擋疫苗的說法；捐錢就是政府去買。（編輯：戴光育）1111121