研究：孕婦大腦變化可能是為照顧幼兒做準備

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研究發現，女性在懷孕期間大腦的神經結構與神經網路有明顯變化，很可能是身體在為日後照顧新生兒做準備。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）有研究發現，女性在懷孕期間大腦的神經結構與神經網路有明顯變化，很可能是身體在為日後照顧新生兒做準備，專家說，這項發現可能強化「一孕笨3年」的刻板印象，但不應如此解讀這項最新研究。

根據國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）23日發表的最新研究，荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam University Medical Center）的研究團隊發現，懷孕女性的大腦灰質容積會降低，白質的微結構也會發生改變。

研究報告的第一作者何茲瑪（Elseline Hoekzema）表示，這代表懷孕期間的婦女大腦神經結構與神經網路都有選擇性的明顯變化，很可能是為了往後照護嬰幼兒而準備。

台灣科技媒體中心指出，這項研究證實先前有關懷孕會使孕婦大腦發生變化的發現，但還未能得知大腦變化對神經細胞功能的影響，以及是否影響母嬰行為。

根據台灣科技媒體中心的新聞稿，成功大學心理系教授龔俊嘉認為，這項研究的最大貢獻，在於可能激起更多有興趣且有資源的研究者一起投入。他並說，此一研究有可能間接強化大眾的刻板印象，例如「一孕笨3年」或外國的「懷孕腦」（preg head）等說法。

但龔俊嘉說，需要更謹慎看待這項研究結果，原因包括研究報告未標註統計的考驗力，且研究對象偏少，各個實驗組和控制組只有40名，且有完整收到懷孕前期、後期和生產後資料的只有28名。他認為需要有更多資料，甚至是跨國、跨人種研究的重複驗證。

這項研究比較了40名懷孕與40名未懷孕的歐洲婦女大腦功能性磁振造影（fMRI），孕婦組一共進行4次造影掃描，分成懷孕前、懷孕後期、分娩後，以及分娩後一年，但分娩後一年的受試者只含括其中28名。

研究分析影像中大腦的灰質、白質結構，以及大腦中5種神經代謝物質的濃度，發現除了特定區域的灰質容積改變，大腦「預設模式網路」（Default Mode Network, DMN）的活化也會被孕期的荷爾蒙調控。

預設模式網路是大腦在休息但沒有睡著的一種基礎活化狀態，作者在研究報告中表示，孕婦大腦在懷孕期出現的改變，「代表要成為母親的這個過程，改變的是大腦很基礎的活化狀態」。

這個研究團隊2016年便曾在「自然神經科學」（Nature Neuroscience）期刊發表一篇研究，標題為「懷孕引起大腦結構長期留存的改變」，文中提到婦女大腦在懷孕期間會出現改變，而且大腦某些結構上的改變會持續2年，有些區域的容積則會在分娩後逐漸回復。

最新發表的研究證實先前的發現，並進一步透過分析婦女孕期的尿液樣本，發現大腦的改變與雌激素有關，也發現產後有持續哺乳的母親，相應的大腦改變會持續較長時間。

研究團隊推論，這些大腦的改變，很可能會幫助孕婦的大腦調整成適合養育嬰幼兒的狀態，包括對嬰兒哭聲很敏感，要特別注意嬰幼兒，以及因照顧幼兒而需要大幅調整生活規律等。

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但第一作者何茲瑪在接受澳洲廣播公司訪問時提到，因為研究的難度，現在只能推測這些大腦改變的目的與功能，目前並沒有明確的證據可以證明大腦的改變與母嬰照護行為的因果關係。

何茲瑪也提到，過去曾有人指出孕婦會有「懷孕腦」，好像懷孕期間會變笨，但她認為，孕婦的大腦變化導致記憶力變差可能有相應的生理機制支持，但這份研究不是要去證明「懷孕腦」的存在，而是著重在較少研究提到的孕期大腦變化帶來的很多正面影響。（編輯：張芷瑄）1111124