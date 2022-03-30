聯合國：全球近半數懷孕為非預期 衝突恐惡化危機

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）聯合國人口基金（UNFPA）今天表示，全球近半數懷孕為非預期懷孕，而烏克蘭戰事等衝突可能進一步惡化這項「人權危機」。

聯合國人口基金在一份新的報告中表示，全球每年有1億2100萬起非預期懷孕，即平均每天33萬1000起，其中超過6成都以墮胎告終，且近半數墮胎都不安全。

聯合國人口基金指出，這份報告非關「棄嬰或意外之喜」，而是性別不平等、貧窮、性暴力、缺乏避孕管道及墮胎結合在一起，如何剝奪了女性「最能改變人生的生育選擇，也就是是否要懷孕」。

報告指出，烏克蘭的戰爭和其他衝突預料將讓非預期懷孕的「驚人」數字更高升，原因是性暴力增加、取得避孕管道受阻，。

聯合國人口基金執行長卡內姆（Natalia Kanem）說：「我們聽到（烏克蘭）懷孕女性的處境，她們知道自己無法獲得支持懷孕的營養。」

卡內姆向法新社表示：「還有掠奪者、人口販子，以及把這場戰爭悲劇視為鎖定女性和女孩大好機會的人。」

她說，研究估計，全球超過2成流離失所的女性遭遇性暴力，「我敢打賭這被低估了，因為實在有太多污名圍繞著這個議題」。

雖然烏克蘭戰爭進行了1個月，數據仍相當有限，不過卡內姆說，阿富汗衝突到了2025年預料會導致480萬起非預期懷孕。

聯合國人口基金指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也大幅打亂醫療保健和避孕用品的供應，光是第一年就造成高達140萬起非預期懷孕。（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1110330