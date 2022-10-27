研究：早產兒足跟穿刺時 聽母親聲音可減緩疼痛

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（中央社記者陳至中台北27日電）陽明交大研究顯示，早產兒在「足跟穿刺」採集血液時，如果能聽到母親的聲音，心跳頻率會比較穩定，外在的疼痛反應也會比較低，研究成果刊登於國際期刊，獲得學界重視。

陽明交大今天發出新聞稿，足跟穿刺是針對新生兒常見的採血技巧，可以藉此瞭解健康狀況，但侵入式檢查造成的疼痛，常讓母親擔心對嬰兒有負面影響。

陽明交大護理系教授陳紀雯團隊和林口長庚醫院合作，對64名早產兒進行實驗，出生後第4天接受足跟穿刺時，前3分鐘就預先播放母親錄製好的童書，並控制音量在70分貝以下，直到整個穿刺過程結束。

音量控制在70分貝，是因法國曾有研究，播放母親錄音有助於平穩新生兒心跳頻率，降低母親不在身旁的不安全感，但效果與聲音大小有關，如果超過70分貝，心跳頻率不減反增，對安撫寶寶反而沒有幫助。

陳紀雯團隊在實驗中，仔細觀察新生兒的疼痛表現，包括臉部表情、哭聲、呼吸、手、腳、警醒程度等6項指標。結果證實，播放母親的聲音，確實能讓心跳速率與疼痛指標明顯低於控制組。

研究團隊也發現，聆聽媽媽聲音的寶寶，呼吸速率較為和緩，血氧飽和度提升，能讓母嬰之間的連結更好。

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陳紀雯表示，早產兒需要長時間接受高頻率的醫療照護，加上病房會客時間與空間上的限制，都讓媽媽沒有辦法適時地陪伴在孩子身旁，疼痛不僅是生理上的感受而已，也會影響寶寶的行為反應。

團隊成員、護理師余宛蓁說，這項研究除了證實媽媽聲音對寶寶的影響外，也可提供臨床護理人員照顧早產兒時參考。研究成果已刊登於國際期刊Journal of Pediatric Nursing，獲得學界重視。（編輯：陳政偉）1111027