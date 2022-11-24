投票日水氣漸減 29日入夜中部以北再變冷

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氣象局表示，投票日白天起水氣逐日減少；29日晚間起至12月1日東北季風帶來冷空氣，中部以北低溫約攝氏18至20度。圖為民眾24日午後撐傘在台北信義商圈逛街。中央社記者吳家昇攝 111年11月24日

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天表示，明天持續受華南雲雨區影響，中部以北、東北部留意較大雨勢；投票日（26日）白天起水氣逐日減少；29日晚間起至12月1日東北季風帶來冷空氣，中部以北低溫約攝氏18至20度。

中央氣象局今天表示，東北季風及華南雲雨區東移影響，基隆北海岸及台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，今天主要受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部主要是東北季風迎風面增加降雨，台中、南投等降雨區域則與雲系移動有關。

葉致均表示，明天仍受華南雲雨區東移影響，預計持續至26日清晨，中部以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生，花東地區有局部短暫雨，南部則是多雲及零星短暫雨。

葉致均指出，26日（投票日）白天水氣減少，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨後多雲；27日起水氣逐日減少，大台北山區、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，28日至29日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

葉致均提到，預計29日晚間起東北季風再增強，帶來冷空氣，持續影響至12月1日，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，葉致均說，明天會白天稍微回溫，中部以北高溫約26、27度，南部可達28至32度；26日白天稍轉涼，高溫約與今天類似；27日起東北季風減弱，氣溫逐日回升，預估28、29日白天北台灣高溫也有機會回到30度。

葉致均指出，29日晚間東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，30日、12月1日預估中部以北低溫約18至20度，部分空曠地區可能會再低1、2度。（編輯：陳政偉）1111124