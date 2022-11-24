疫情降溫 薛瑞元：健保部分負擔新制最快年底上路

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）健保部分負擔新制延宕至今未上路，衛生福利部部長薛瑞元今天說，目前疫情往好的方向走，但經濟是否能強力反彈仍在觀察，雖然尚未決定實施時間，但應會在今年底、明年初上路。

薛瑞元今天出席立法院衛環委員會，針對「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支付制度中達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委賴惠員質詢時提問部分負擔上路時間。薛瑞元表示，之前協商完成，卻遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰，接下來要看疫情變化、經濟復甦等狀況。

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薛瑞元說，疫情目前逐漸往好的方向走，但經濟情況是否能強力反彈，還在觀察中，目前還沒有決定實施日期，但應該在今年底、明年初這範圍。

衛福部原訂於今年5月15日調整健保部分負擔，以強化健保財務狀況，實施之後，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將會增加。當時的衛福部長陳時中曾宣布，為避免疫情期間實施新制，增加工作、金錢負擔，研議延後實施。（編輯：張芷瑄）1111124