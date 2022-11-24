更多編輯台推薦新聞：
18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路
運動

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場》印尼震後第4天仍有餘震 災民對未來茫然
首頁 / 生活

疫情降溫 薛瑞元：健保部分負擔新制最快年底上路

2022/11/24 10:19（11/24 10:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部長薛瑞元24日說，健保部分負擔新制應會在今年底、明年初上路。（中央社檔案照片）
衛福部長薛瑞元24日說，健保部分負擔新制應會在今年底、明年初上路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）健保部分負擔新制延宕至今未上路，衛生福利部部長薛瑞元今天說，目前疫情往好的方向走，但經濟是否能強力反彈仍在觀察，雖然尚未決定實施時間，但應會在今年底、明年初上路。

薛瑞元今天出席立法院衛環委員會，針對「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支付制度中達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委賴惠員質詢時提問部分負擔上路時間。薛瑞元表示，之前協商完成，卻遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰，接下來要看疫情變化、經濟復甦等狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

薛瑞元說，疫情目前逐漸往好的方向走，但經濟情況是否能強力反彈，還在觀察中，目前還沒有決定實施日期，但應該在今年底、明年初這範圍。

衛福部原訂於今年5月15日調整健保部分負擔，以強化健保財務狀況，實施之後，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將會增加。當時的衛福部長陳時中曾宣布，為避免疫情期間實施新制，增加工作、金錢負擔，研議延後實施。（編輯：張芷瑄）1111124

#健保部分負擔
#薛瑞元
#衛福部
延伸閱讀
健保費率112年免漲 維持現行5.17%不調整健保費率凍漲 健保署：部分負擔新制勢在必行健保住院自付額上限2023年起調高 重大傷病不受影響提嬰幼兒醫療自付額最佳比例 獲中研院年輕學者獎

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族