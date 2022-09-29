更多編輯台推薦新聞：
封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休
運動

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

健保住院自付額上限2023年起調高 重大傷病不受影響

2022/9/29 10:15（9/29 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部預告訂定草案調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣4.8萬元，全年住院累計增加到8萬元，預計2023年上路。（中央社檔案照片）
衛福部預告訂定草案調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣4.8萬元，全年住院累計增加到8萬元，預計2023年上路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北29日電）衛福部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣4.8萬元，全年住院累計增加到8萬元，預計2023年上路，初估影響1.32萬人，不影響經濟弱勢、重大傷病。

根據衛生福利部23日預告訂定「健保對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，研擬未來同一疾病每次住院自行負擔費用上限從4.3萬元調高到4.8萬元、全年累計住院自行負擔最高額從7.2萬元調升到8萬元。

衛福部社會保險司長商東福今天告訴中央社記者，每年都根據平均國民所得調整，影響人數相對較少，也不希望民眾負擔太大，預計新制2023年起上路，但不影響低收入戶經濟弱勢、重大傷病等，初估減少全民健康保險支出約6371萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

商東福說，草案預告期60天，希望讓外界充分了解和提供意見。草案有保障民眾權益及避免民眾負擔過大正面意義，且相對門急診部分負擔，醫院行政作業相對單純。

依「全民健康保險法施行細則」規定，保險對象應自行負擔住院費用上限，按行政院主計總處發布最近1年每人平均國民所得估算，每次住院為每人平均國民所得6％；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得10％。（編輯：李明宗）1110929

延伸閱讀
健保總額協商經12小時出爐 112年度仍破8千億自主善終 84萬人健保卡註記安寧緩和暨維生醫療健保擴增給付適用早期乳癌標靶藥 最快11月上路
商東福
112年健保給付成長率拍板上限4.5% 9月底前敲定總額
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族