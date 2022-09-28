健保擴增給付適用早期乳癌標靶藥 最快11月上路

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）健保署藥物共擬會議近日通過多款藥物給付和擴增給付，其中包含早期乳癌尚未發生腋下淋巴結轉移病人可以用標靶藥物治療，新制最快今年11月上路，患者可省下約新台幣23.9萬元。

衛生福利部中央健康保險署8月舉行「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，包括早期乳癌標靶藥物治療、遺傳疾病努南氏症可用生長激素治療、罕病龐貝氏症有更具安全的新藥可供選擇，及嚴重氣喘患者青少年得以生物製劑治療。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍今天下午告訴中央社記者，依臨床試驗結果證明未發生淋巴結轉移的HER2陽性早期乳癌患者腫瘤大於2公分，給予標靶藥物治療後可顯著減少復發或轉移風險，滿足病人及早接受藥物治療的期待。

張惠萍表示，經藥物共擬會議同意通過含trastuzumab成分藥品擴增給付於「HER2過度表現、雌激素受體（ER）為陰性、腫瘤大於2公分、未發生腋下淋巴結轉移」早期乳癌病人，健保署努力與多家廠商協商議價，終於與部分藥商達成協議。

張惠萍進一步說明，這次擴增給付範圍僅適用於與健保署達成協議的生物製劑，預估每年約510名乳癌病人受惠，最多給付半年，患者可省下新台幣23.9萬元，新制大約會在今年11至12月上路。

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張惠萍表示，這次會議通過遺傳性疾病努南氏症候群兒童患者，可使用含somatropin成分生長激素製劑，預估約64名兒童受惠；另對於罕病龐貝氏症的病友，將可有具藥品許可證證實其療效及安全性含avalglucosidase alfa成分新藥使用，取代現行藥品。

張惠萍說，青少年治療用藥中，現行健保給付生物製劑治療嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘患者，僅限於成人，經本次會議通過擴增給付於12歲以上病人，對於青少年使用口服類固醇無效後，將有健保給付含mepolizumab成分藥品可使用，此藥擴增給付範圍後預估嘉惠約163名青少年患者。（編輯：陳政偉）1110928