健保總額協商經12小時出爐 112年度仍破8千億

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衛福部21日召開健保總額協商會議，歷經12小時完成協商，明年度總額仍將破8000億元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）衛福部召開健保總額協商會議，結果今天出爐，付費者與醫界代表在中醫、牙醫總額及其他預算達共識，但在醫院及西醫總額方面，因雙方認知差距大，將兩案併陳至衛福部核定。

衛生福利部全民健康保險會21日召開健保總額協商會議，根據行政院核定，民國112年健保總額成長率範圍介於1.307%至4.5%，歷經12小時總算完成協商。

健保會執行秘書周淑婉今天下午接受媒體電話聯訪表示，今年付費者代表與醫界代表對於部分項目有共識，但醫院及西醫基層總額仍各自有所堅持，最後以兩案併陳方式，最快11月報請衛福部核定。

周淑婉說，明年度整體總額付費者代表方案為新台幣8324億元，醫界代表方案為8437億元，無論何者，明年度總額仍將突破8000億元大關。另雙方都建議增編COVID-19長新冠確診者後遺症照護的相關預算。

就有共識部分，牙醫門診總額總計增加14.898億元，主要希望能提升民眾自然牙保存，減少民眾無牙率，以及導入超音波根管沖洗的新醫療技術、將特定牙周保存治療服務對象擴及全口總齒數1至3顆病人。

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中醫門診總額總計增加14.05億元，部分用於多重慢性疾病病人中醫整合醫療照護、提供中醫針灸及傷科合併照護給付、中醫特定疾病加強照護對象擴大納入腦血管疾病後遺症病人。

此外，周淑婉表示，本次也同意增編「癌症治療品質改善計畫」及「慢性傳染病照護品質計畫」2項計畫，加強癌症篩檢疑似陽性個案追蹤治療，以及提升結核病及愛滋病毒感染者早期診斷及追蹤治療。（編輯：張雅淨）1110923