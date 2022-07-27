林口長庚5年蟬聯最賺醫院 疫情衝擊收入大縮水

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（中央社記者張茗喧台北27日電）健保署今天公布109年醫院財報，林口長庚醫院年賺新台幣43.47億元、連5年蟬聯最賺錢醫院，但受COVID-19疫情衝擊，停車場、美食街等非醫務收入大縮水，整體虧損醫院多達31家。

在疫情衝擊之下，前5大賺錢醫院中，除了中國醫藥大學附設醫院之外，其餘整體結餘均比前一年減少，尤其是美食街、停車場等業外收入大減。

根據健保法規定，凡是領取健保費用達一定門檻的醫療院所都須公布財務報告，民國102年至106年門檻為4億元，107年起降至2億元。

衛生福利部中央健康保險署今天上午公布去年醫療院所財報，根據統計，109年領取健保費用2億元以上的院所共227家院，包括醫學中心19家、區域醫院81家、地區醫院124家及基層診所3家。

整體財報結果顯示，109年最賺錢醫院前5名當中，長庚醫院就占了3個名額，林口長庚醫院賺43.47億元最多；第2至5名依序為高雄長庚醫院41.57億元、中國醫藥大學附設醫院22.14億元、台灣大學醫學院附設醫院19.93億元、桃園長庚醫院16.36億元。

若單看醫務收入，收入最多的是中國附醫、年賺20.47億元，其次依序為台大醫院13.75億元、高雄醫學大學附設中和紀念醫院13.57億元、彰化基督教醫院6.37億元、高雄市立大同醫院5.9億元。

最虧錢醫院方面，嘉義長庚醫院年虧損10.33億元居冠，其次依序為土城醫院虧損5.63億元、亞東醫院虧損2.89億元、輔仁大學附設醫院虧損2.74億元、敏盛醫院虧損1.87億元。

若單看醫務虧損，台大癌醫中心分院虧損6.18億元居冠，其次依序為土城醫院虧損5.55億元、林口長庚虧損5.18億元、亞東醫院虧損3.86億元、輔大醫院虧損3.21億元。

值得注意的是，這次共有3家基層診所上榜，遠東聯合診所年賺0.78億元居冠、醫務結餘0.58億元也居冠；書田診所年賺0.43億元、醫務結餘0.56億元居次；安慎診所年賺0.09億元，醫務結餘也是0.09億元。

健保署署長李伯璋表示，109年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對全球造成衝擊，相較108年，幾乎所有醫院非醫務收入都縮水，但醫務結餘呈現略增，顯示健保總額不受疫情影響，在疫情中發揮穩定並支持醫療體系的力量。

健保署醫務管理組專門委員劉林義則分析，109年財報顯示，醫務收支有結餘的家數占率達71.4%，整體收支有結餘家數占率為86.3%，有虧損家數則是31家，顯示醫院的確有受到疫情影響，整體結餘下降、虧損也有微幅增加。

他舉例，像是林口長庚整體結餘比前一年整體結餘縮水近29億元，其中股利就少了28億；高雄長庚也因為股利縮水19億。（編輯：張芷瑄）1110727