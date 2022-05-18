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詐領健保費10多年 醫師藥師聯手削逾2500萬元

2022/5/18 11:25（5/18 12:27 更新）
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嘉義縣林姓醫師與張姓藥師98年起透過「小蜜蜂」收集健保卡，10多年共詐領健保費逾2500萬元，嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣調查站，傳喚林姓醫師等6人，現場查扣50多張的民眾寄放的健保卡等相關物證。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月18日
嘉義縣林姓醫師與張姓藥師98年起透過「小蜜蜂」收集健保卡，10多年共詐領健保費逾2500萬元，嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣調查站，傳喚林姓醫師等6人，現場查扣50多張的民眾寄放的健保卡等相關物證。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月18日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市18日電）嘉義縣林姓醫師與張姓藥師98年起透過「小蜜蜂」收集健保卡，10多年共詐領健保費逾2500萬元，嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣調查站，傳喚林姓醫師等6人，訊後分別以100萬元到1萬元不等金額交保。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊今天表示，檢察官陳靜慧指揮嘉義縣調查站偵辦嘉義縣某診所及藥局涉嫌詐領健保費案，專案小組昨天上午8時許持搜索票至診所、藥局等2處執行搜索。

專案小組現場查扣50多張民眾寄放的健保卡等相關物證，並傳喚林姓醫師（49歲）、張姓藥師（64歲）等6人及相關證人10多人到案。

陳靜慧和檢察官呂雅純、吳心嵐、李昕諭及陳郁雯漏夜偵訊後，察知林姓醫師為嘉義縣某診所負責人，張姓藥師則為某藥局負責人，鄭姓女子（50歲）為張姓藥師的妻子。

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檢方表示，林姓醫師和張姓藥師與俗稱「小蜜蜂」的李姓女子等3人共同詐領健保費，自98年起，先由3名小蜜蜂對外以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召收集健保卡，再由林姓醫師上傳不實診察紀錄及處方箋給張姓藥師夫妻後，再將健保卡交由小蜜蜂領回的方式，詐領診察費、藥費及藥事服務費等費用，10多年來，換算詐領健保醫療費用逾新台幣2500萬元。

檢方認為，林姓醫師等6人涉嫌偽造文書和加重詐欺罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，林姓醫師以100萬元、張姓藥師以50萬元、鄭女以10萬元、李女等3名小蜜蜂分別以2萬到1萬元不等金額交保。（編輯：陳仁華）1110518

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