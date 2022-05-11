嘉市議員戴寧詐領助理費逾518萬元 檢求刑24年

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（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理補助費新台幣518萬7774元，台灣嘉義地方檢察署今天偵查終結，依法提起公訴，建請從重量處應執行有期徒刑24年。

嘉檢發布新聞稿表示，戴寧自民國99年3月1日起擔任嘉義市議員，明知公費助理補助費（含年終獎金即春節慰問金）非議員薪資一部分，也不是對議員的實質補貼，應核實全額支付公費助理，不得不實申報請領與挪用。

檢方說，戴寧基於利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

檢方調查，陳姓男子等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧，供戴寧私人使用，共詐得518萬7774元。

檢方認為戴寧違反貪污治罪條例和使公務員登載不實公文書罪嫌，提起公訴，全案移審台灣嘉義地方法院，由法院裁定是否續押。

檢方表示，戴寧身為民意代表，肩負選民對市政的付託，卻利用職務之便詐領款項，敗壞官箴，違背社會大眾要求及期待公務人員執行職務應廉潔、公正和程序透明。

檢方說，戴寧矢口否認犯行，將聘用助理事宜推諉稱是父親所為，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處應執行有期徒刑24年。

檢方另將戴寧郭姓前夫、協助找人頭的溫姓女子和擔任人頭的陳姓男子等4人緩起訴處分。（編輯：李明宗）1110511