戴寧無手銬腳鐐戒護奔喪 淚送父親最後一程

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嘉義市議員戴寧（右2）日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見，其父前市議員戴建三病逝，8日舉行告別式，戴寧戒護返家參加家祭，沒有上手銬和腳鐐，在父親靈前祭拜。中央社記者黃國芳攝 111年4月8日

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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義市8日電）嘉義市議員戴寧涉案遭羈押，其父前市議員戴建三病逝，今天舉行告別式，戴寧由管理員戒護返家參加家祭，這次沒有上手銬和腳鐐跪在靈前，痛哭失聲送父親最後一程。

連任3屆嘉義市議員的戴寧，日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見，她的父親、前嘉義市議員戴建三於3月20日凌晨病逝，於今天舉行告別式。戴寧未能見到父親最後一面，委任律師陳澤嘉2度聲請具保停押，均遭嘉義地院駁回。

戴寧依羈押法第23條第1項規定，向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，3月23日清晨戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣畫面曝光，引發民眾批評不近人情。包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨籍立委，3月25日拜會法務部長蔡清祥表達抗議。

戴寧再度委託律師陳澤嘉向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，上午7時20分左右在看守所5名管理員戒護下回家奔喪，戴寧這次並沒有上手銬、腳鐐，她先前往父親靈前跪拜，隨後瞻仰父親遺容時痛哭，並於8時左右參加家祭，在拜別父親儀式上，再度痛哭失聲；因管理員戒護，僅能與親友點頭示意，不可交談，約上午8時20分左右離開。

陳澤嘉告訴中央社記者，戴寧內心非常痛苦，因為還沒有被判有罪定讞前、也沒有涉及殺人放火，卻連父親最後一段路程都沒有辦法好好陪伴，讓戴寧留下無限遺憾。

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嘉義看守所秘書葉長樹接受中央社記者電訪表示，戴寧在看守所人員戒護下回家奔喪，這次少了手銬和腳鐐，是順應民情，但該上手銬和腳鐐時，還是會上。一般同一事由羈押禁見者只能外出1次，但奔喪可分成瞻仰遺容、告別式、頭七等，看守所在法規的許可範圍內，做最妥適的處理，不讓羈押禁見者心中有遺憾，造成情緒波動。

前嘉義市議員戴建三於3月20日凌晨病逝，享壽80歲，於上午舉行告別式，嘉義市長黃敏惠，以及陳明文、王美惠、蔡易餘等民進黨籍立委，以及市議員等民意代表到場弔唁。（編輯：李錫璋）1110408

嘉義市議員戴寧（中）涉案遭羈押，其父前市議員戴建三病逝，8日舉行告別式，戴寧由管理員戒護返家參加家祭，看著父親生前照片頻頻拭淚。中央社記者黃國芳攝 111年4月8日

嘉義市議員戴寧（左2）涉案遭羈押禁見，其父前市議員戴建三病逝，8日上午舉行告別式，戴寧由管理員戒護返家參加家祭，送父親最後一程。中央社記者黃國芳攝 111年4月8日